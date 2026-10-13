В Польше задержали 117 молодых людей после угроз в адрес школ

В Польше задержали 117 человек, в основном подростков, из-за угроз школам. Полиция проверила почти 40 тыс.
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