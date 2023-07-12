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«Завалила верблюда»: позор Славы в Турции попал на камеры

«Завалила верблюда»: позор Славы в Турции попал на камеры

Певица разозлила народ своей выходкой. Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, улетела с гастролями в Турцию.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А при чем тут Слава, что верблюд упал? Она что, специалист по верблюдам, или его хозяйка? хозяина пусть ругают, а от Славы отстаньте!! СЛАВА УМНИЦА И КРАСАВИЦА!!
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13 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Многие посетовали на то, что животные часто ломают позвоночник после долгого катания на их спинах людей и погибают.&quot; .... что можно сказать о балаболах и бакланах. Пусть хоть википедию поюзают: &quot;Верблюд в среднем может нести груз ок. 180 кг. Верблюжий караван идет со скоростью ок. 5 км/ч и в день преодолевает порядка 50 км. Дромедар значительно резвее бактриана.&quot;..... И кстати верблюды очень капризны и упрямы (я работал в юности в зоопарке так что в курсе).
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12 час.

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