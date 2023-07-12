«Завалила верблюда»: позор Славы в Турции попал на камеры

А при чем тут Слава, что верблюд упал? Она что, специалист по верблюдам, или его хозяйка? хозяина пусть ругают, а от Славы отстаньте!! СЛАВА УМНИЦА И КРАСАВИЦА!!

Дмитрий Гурин

"Многие посетовали на то, что животные часто ломают позвоночник после долгого катания на их спинах людей и погибают." .... что можно сказать о балаболах и бакланах. Пусть хоть википедию поюзают: "Верблюд в среднем может нести груз ок. 180 кг. Верблюжий караван идет со скоростью ок. 5 км/ч и в день преодолевает порядка 50 км. Дромедар значительно резвее бактриана."..... И кстати верблюды очень капризны и упрямы (я работал в юности в зоопарке так что в курсе).