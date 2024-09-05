За 10 лет в Крыму более 50 тыс. человек получили высокотехнологичную медпомощь по ОМС

По данным пресс-службы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым, с 2014 года крымчане и гости полуострова обращаются в поликлиники по полису ОМС более 7,5 миллионов раз в год.
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