Уральские металлурги – в числе наиболее ответственных водопользователей

ММК – в топе 10 компаний по рациональному использованию водных ресурсов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК вошел в число российских компаний с очень высоким уровнем управления водными ресурсами.