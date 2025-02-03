Уральские металлурги – в числе наиболее ответственных водопользователей

ММК – в топе 10 компаний по рациональному использованию водных ресурсов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК вошел в число российских компаний с очень высоким уровнем управления водными ресурсами.
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