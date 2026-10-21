1700-й день спецоперации. В Красном Лимане идут бои в микрорайоне Центральный Армия России владеет инициативой на большинстве участков фронта.
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