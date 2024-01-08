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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Начало сезона-2024/25 в РПЛ намечено на 19 июля. Первая часть продлится до 15 декабря

Начало сезона-2024/25 в РПЛ намечено на 19 июля. Первая часть продлится до 15 декабря

Запланированная дата начала чемпионата указана в положении о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу на 2024 год, опубликованном на сайте РФС.

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