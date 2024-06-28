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Царьград

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Белоусов намерен разобраться с полётами беспилотников США над Чёрным морем

Белоусов намерен разобраться с полётами беспилотников США над Чёрным морем

Американские дроны занимаются разведкой и наводят на цели ракеты боевиков. Один такой заметили у берегов Крыма незадолго до удара ракетой ATACMS по пляжу в Севастополе.

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Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
бесполетная зона над Черным морем ! и сбивать все к чертовой матери
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11 час.

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