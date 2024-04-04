«Голоса в голове»: напавший с ножом на мурманского губернатора Чибиса назвал свой мотив

Губернатор Мурманской области получил серьёзное ножевое ранение на встрече с жителями.ЧП произошло во время встречи с жителями в городе Апатиты: губернатор Мурманской области Андрей Чибис сам накануне анонсировал мероприятие в соцсетях.
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