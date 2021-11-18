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Приближение зимы всё больше страшит немецких поставщиков энергии

Приближение зимы всё больше страшит немецких поставщиков энергии

Европейские СМИ пишут, что Европа вступает в зиму с очень скудными ресурсами природного газа, что может привести континент к очередному политическому и экономическому кризису Хотя лидеры ЕС приняли итоговую декларацию по энергетическому кризису, но на последнем саммите, состоявшемся в конце октября, главы государств и правительств государств-членов не согласовали ни одного предложения по решению, поэтому в настоящее время государствам-членам приходится решать проблему самостоятельно на национальном уровне.

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