Приближение зимы всё больше страшит немецких поставщиков энергии

Европейские СМИ пишут, что Европа вступает в зиму с очень скудными ресурсами природного газа, что может привести континент к очередному политическому и экономическому кризису Хотя лидеры ЕС приняли итоговую декларацию по энергетическому кризису, но на последнем саммите, состоявшемся в конце октября, главы государств и правительств государств-членов не согласовали ни одного предложения по решению, поэтому в настоящее время государствам-членам приходится решать проблему самостоятельно на национальном уровне.