Реактивный снаряд из дерева Источник вдохновения — 107-мм реактивный снаряд тип 63Поскольку у нас намечается мировая война, настало время снова погрузиться в военно-мобилизационное безумие.
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Реактивный снаряд из дерева Источник вдохновения — 107-мм реактивный снаряд тип 63Поскольку у нас намечается мировая война, настало время снова погрузиться в военно-мобилизационное безумие.
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