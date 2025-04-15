Перемирие затягивается, Сумы не сработали, Зеленский на Пасху утопит страну в терроре

Зеленский планирует пригласить на 9 мая лидеров ЕС и др. с целью нанесения по их скоплению провокационного ракетного удара, якобы со стороны российской стороны! Нужно быть совсем без мозга головы, что бы прислать хотя-бы своих представителей на эту, уже спланированную, бойню !

ninikooo Митусова

Вот поэтому всех « замоташек» срочно депортировать из страны- пусть на родине наряжаются как хотят, нам здесь «шахидок» не нужно- « проходили на Дубровке. « и полиции не пускать их в метро, в ТЦ- есть Закон, его нужно исполнять.