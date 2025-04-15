БлокнотРУ После ракетного удара по Сумам, который был нанесен 13 апреля, Зеленский попытался обставить дело так, как будто Россия обстреляла мирное население украинского города.
Перемирие затягивается, Сумы не сработали, Зеленский на Пасху утопит страну в терроре
Комментарии
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Sergey
Зеленский планирует пригласить на 9 мая лидеров ЕС и др. с целью нанесения по их скоплению провокационного ракетного удара, якобы со стороны российской стороны! Нужно быть совсем без мозга головы, что бы прислать хотя-бы своих представителей на эту, уже спланированную, бойню !
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11 час.
ninikooo Митусова
Вот поэтому всех « замоташек» срочно депортировать из страны- пусть на родине наряжаются как хотят, нам здесь «шахидок» не нужно- « проходили на Дубровке. « и полиции не пускать их в метро, в ТЦ- есть Закон, его нужно исполнять.
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11 час.
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