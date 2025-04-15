Театр абсурда
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Театр абсурда

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Перемирие затягивается, Сумы не сработали, Зеленский на Пасху утопит страну в терроре

Перемирие затягивается, Сумы не сработали, Зеленский на Пасху утопит страну в терроре

БлокнотРУ После ракетного удара по Сумам, который был нанесен 13 апреля, Зеленский попытался обставить дело так, как будто Россия обстреляла мирное население украинского города.

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Комментарии
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Sergey
Зеленский планирует пригласить на 9 мая лидеров ЕС и др. с целью нанесения по их скоплению провокационного ракетного удара, якобы со стороны российской стороны!  Нужно быть совсем без мозга головы, что бы прислать хотя-бы своих представителей на эту, уже спланированную, бойню !
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11 час.
ninikooo Митусова
Вот поэтому всех « замоташек» срочно депортировать из страны- пусть на родине наряжаются  как хотят, нам здесь «шахидок» не нужно- « проходили на Дубровке. « и полиции не пускать их в метро, в ТЦ- есть Закон, его нужно исполнять.
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11 час.
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