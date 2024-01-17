Политолог Золотарев: Запад оставит Киев без тыла

Политолог Андрей Золотарёв обратил внимание на то, что Киев окажется вынужден согласиться с не несущим выгоды примирением из-за того, что расположенный в западных государствах тыл, который необходим для ведения переговорного процесса, будет уничтожен.
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