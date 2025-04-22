Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мирошник: за неделю при обстрелах ВСУ погибли 15 мирных жителей

За минувшую неделю при налетах ВСУ на Россию погибли 15 россиян, еще 83 получили ранения. Данную информацию обнародовал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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