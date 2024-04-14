Театр абсурда
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Театр абсурда

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Нам с ними жить?

Нам с ними жить?

Виктор Анисимов  Сейчас из всех утюгов нам пытаются внушить идею понравиться украинцам. "Нам с ними жить" - внушают нам беглые украинские блогеры и просравшие свою страну политики, и поэтому мы должны заранее позаботиться о том чтобы нас украинцы возлюбили после того как мы их победим.

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Комментарии
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Михаил Гринжук
Это этим фашистским пидорам с нами жить. И пускай помалкивают в тряпочку а то можно быстро вспомнить что их место парашу  собирать и .
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13 час.
Светлана Рычкова Орлова
А кто сказал,что русские собираются с ними жить???
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11 час.
Авас Анекак
я со свиньми не жеву свенья на столе должна быть
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8 час.

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