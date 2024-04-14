Виктор Анисимов Сейчас из всех утюгов нам пытаются внушить идею понравиться украинцам. "Нам с ними жить" - внушают нам беглые украинские блогеры и просравшие свою страну политики, и поэтому мы должны заранее позаботиться о том чтобы нас украинцы возлюбили после того как мы их победим.