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Эндокринолог Кущетерова назвала продукты с высоким содержанием сахара и жиров

Эндокринолог Кущетерова назвала продукты с высоким содержанием сахара и жиров

Эндокринолог Амина Кущетерова порекомендовала ограничить употребление продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, насыщенных жиров и соли, а также избегать алкоголя и табака для поддержания здоровья, сообщает РИА Новости.

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