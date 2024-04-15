Эндокринолог Кущетерова назвала продукты с высоким содержанием сахара и жиров

Эндокринолог Амина Кущетерова порекомендовала ограничить употребление продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, насыщенных жиров и соли, а также избегать алкоголя и табака для поддержания здоровья, сообщает РИА Новости.
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