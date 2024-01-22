Рябков: Россию не интересует идея США о режиме уведомлений о ракетных пусках

Предложение Соединенных Штатов организовать в рамках стран ядерной «пятерки» совместный режим уведомлений о баллистических ракетных пусках не представляет для России никакого интереса, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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