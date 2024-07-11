Онищенко: в московских квартирах вода из крана соответствует ГОСТу

Чаще всего вода из крана в квартирах безопасна и ее можно спокойно пить. Так, в московских квартирах она соответствует всем требованиям ГОСТа, отметил академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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