Прогноз краевого бюджета на ближайшую десятилетку обсудят жители Приморья

Общественные обсуждения проекта бюджетного прогноза на 2023-2034 годы стартуют в Приморье. На следующей неделе жителям края предлагают поделиться мнением, предложениями и замечаниями по поводу документа, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.