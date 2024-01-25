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Закон, порядок, государство

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Прогноз краевого бюджета на ближайшую десятилетку обсудят жители Приморья

Прогноз краевого бюджета на ближайшую десятилетку обсудят жители Приморья

Общественные обсуждения проекта бюджетного прогноза на 2023-2034 годы стартуют в Приморье. На следующей неделе жителям края предлагают поделиться мнением, предложениями и замечаниями по поводу документа, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.

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