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Кузбассовец отдал аферистам 2,2 млн рублей в попытках стать инвестором

Кузбассовец отдал аферистам 2,2 млн рублей в попытках стать инвестором

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 22 апреля рассказали, что накануне в полицию по Яшкинскому муниципальному округу обратился 26-летний гражданин, работающий наладчиком оборудования на производственном предприятии.

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