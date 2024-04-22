Кузбассовец отдал аферистам 2,2 млн рублей в попытках стать инвестором

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 22 апреля рассказали, что накануне в полицию по Яшкинскому муниципальному округу обратился 26-летний гражданин, работающий наладчиком оборудования на производственном предприятии.
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