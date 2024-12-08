В Дамаске слышны звуки выстрелов, аэропорт сирийской столицы прекратил свою работу В Дамаске слышны звуки выстрелов, аэропорт сирийской столицы прекратил свою работу.
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В Дамаске слышны звуки выстрелов, аэропорт сирийской столицы прекратил свою работу В Дамаске слышны звуки выстрелов, аэропорт сирийской столицы прекратил свою работу.
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