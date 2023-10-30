«Настоящий создатель АК-47»: был ли на самом деле это Хуго Шмайссер

У сторонников версии немецкого происхождения автомата Калашникова — два главных аргумента: внешнее сходство образцов германской автоматической винтовки Sturmgewehr 44 и советского АК-46 и длительное пребывание конструктора Sturmgewehr Хуго Шмайссера в Советском Союзе как раз в период создания легендарного отечественного автомата.