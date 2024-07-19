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Скалони о полях в США на Кубке Америки: «На них играют в американский футбол. Смотрелись красиво, но были плохи. Аргентина все это преодолела»

Скалони о полях в США на Кубке Америки: «На них играют в американский футбол. Смотрелись красиво, но были плохи. Аргентина все это преодолела»

«На этих полях играют в американский футбол, но их подготовили к этому турниру. Смотрелись красиво, но они были плохи.

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