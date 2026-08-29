Ларионов поставил целью СКА завоевание Кубка Гагарина в сезоне-2026/27

Тренер поблагодарил болельщиков за поддержку и подчеркнул объединение игроков основной команды и молодежных составов «Академии СКА», «СКА-1946» и «СКА-ВМФ» вокруг единой цели — привезти трофей КХЛ в Санкт-Петербург.