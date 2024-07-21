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Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    А, что ГД болеет за американцев, лучше бы думала о своём народе и принимала законы нужные и правильные!В Госдуме оценили...
  • Вячеслав Кудрявцев
    вот ничего более актуального то нетути!суки!!!В Госдуме поддерж...

Губернатор Флориды сравнил Демократическую партию США с «Титаником»

Губернатор Флориды сравнил Демократическую партию США с «Титаником»

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис сравнил ситуацию в стане Демократической партии США после решения президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки с обстановкой на печально известном лайнере «Титаник».

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну, столько &quot;Оскаров&quot;, сколько поднял &quot;Титаник&quot; тут и близко не светит, поэтому сравнение условно некорректное...
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