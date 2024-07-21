Губернатор Флориды сравнил Демократическую партию США с «Титаником»

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис сравнил ситуацию в стане Демократической партии США после решения президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки с обстановкой на печально известном лайнере «Титаник».
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