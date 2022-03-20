Джек Грилиш: «Все в «Ман Сити» хотят взять ЛЧ в этом году. Было бы прекрасно выиграть все турниры, в которых участвуем»

Джек Грилиш высказался о борьбе «Манчестер Сити» за трофеи в этом сезоне. «Сейчас мы в хорошей форме: мы лидируем в чемпионате, вышли в 1/4 финала Кубка Англии, и, конечно, то же самое – в Лиге чемпионов.