Петровский парк
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Петровский парк

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Мэр Москвы рассказал о планах развития образования в новом учебном году

Сергей Собянин сообщил, что в новом учебном году московские школы, детские сады и колледжи примут около 1,6 миллиона детей.

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