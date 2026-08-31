Мэр Москвы рассказал о планах развития образования в новом учебном году

Сергей Собянин сообщил, что в новом учебном году московские школы, детские сады и колледжи примут около 1,6 миллиона детей.
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