Крупный разработчик игр может тайно собирать данные пользователей

Подачу жалобы в отношении компании Ubisoft инициировала организация noyb, специализирующаяся на защите цифровых прав пользователей, основанием для жалобы стал сбор информации о действиях пользователей в однопользовательских играх без получения их однозначного согласия, 4 мая сообщает пресс-служба УБК МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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