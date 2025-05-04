Крупный разработчик игр может тайно собирать данные пользователей

Подачу жалобы в отношении компании Ubisoft инициировала организация noyb, специализирующаяся на защите цифровых прав пользователей, основанием для жалобы стал сбор информации о действиях пользователей в однопользовательских играх без получения их однозначного согласия, 4 мая сообщает пресс-служба УБК МВД России.