🏳️🇺🇦Очередная партия пленных солдат из 67-й бригады ВСУ, добровольно сдавшихся воинам-гвардейцам из 144 мотострелковой дивизии в районе села Невское на Краснолиманском направлении.
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🏳️🇺🇦Очередная партия пленных солдат из 67-й бригады ВСУ, добровольно сдавшихся воинам-гвардейцам из 144 мотострелковой дивизии в районе села Невское на Краснолиманском направлении.
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