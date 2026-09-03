Эти иномарки скоро исчезнут из такси в России

В российских такси стремительно редеют ряды привычных иномарок. Корейские, японские и немецкие машины, возившие пассажиров годами, почти выработали ресурс – так считают в Национальной ассоциации таксопарков (НАТ).
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