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За рулем

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Эти иномарки скоро исчезнут из такси в России

Эти иномарки скоро исчезнут из такси в России

В российских такси стремительно редеют ряды привычных иномарок. Корейские, японские и немецкие машины, возившие пассажиров годами, почти выработали ресурс – так считают в Национальной ассоциации таксопарков (НАТ).

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