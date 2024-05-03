Хирурги восстанавливают лицо девочки, пострадавшей от горящей свечи

После серии операций девочке, чье лицо наполовину сжег огонь, стало не страшно смотреть в зеркало. В городе Куйбышеве Новосибирской области 16 лет назад в колыбельку полуторагодовалой девочки Нуркыз упала свеча и сожгла ей половину лица.