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Хирурги восстанавливают лицо девочки, пострадавшей от горящей свечи

Хирурги восстанавливают лицо девочки, пострадавшей от горящей свечи

После серии операций девочке, чье лицо наполовину сжег огонь, стало не страшно смотреть в зеркало. В городе Куйбышеве Новосибирской области 16 лет назад в колыбельку полуторагодовалой девочки Нуркыз упала свеча и сожгла ей половину лица.

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