Харрис заявила, что США не будут вести переговоры с Путиным о конфликте в Украине без участия Киева

Она подчеркнула, что Украина должна иметь право голоса в вопросе о своем будущем. Харрис также заявила, что вопрос о вхождении Украины в НАТО будет решаться "если и когда до этого дойдет", и что сейчас США сосредоточены на поддержке Украины в ее защите.
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