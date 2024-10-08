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Харрис заявила, что США не будут вести переговоры с Путиным о конфликте в Украине без участия Киева

Харрис заявила, что США не будут вести переговоры с Путиным о конфликте в Украине без участия Киева

Она подчеркнула, что Украина должна иметь право голоса в вопросе о своем будущем.  Харрис также заявила, что вопрос о вхождении Украины в НАТО будет решаться "если и когда до этого дойдет", и что сейчас США сосредоточены на поддержке Украины в ее защите.

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