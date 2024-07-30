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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-начальник ЦСКА Барышев приговорен к 13 годам колонии за взятки при подготовке Всемирных военных игр в Сочи

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев признан виновным в получении взяток на сумму 25 млн рублей и мошенничестве в период подготовки Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году и в течение нескольких лет до этого, а также в попытке побега.

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