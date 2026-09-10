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Происшествия

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В Алтайском крае с похищенными у бойца СВО деньгами задержана пособница аферистов, гастролировавшая по многим регионам России

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю во взаимодействии с коллегами из отделения полиции по Быстроистокскому району пресекли противоправную деятельность 46-летней жительницы Хабаровского края.

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