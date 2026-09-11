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FiNE NEWS

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Путин заявил о неоднократных призывах России сохранить энергетические отношения с Европой

Президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС в Нью-Дели подчеркнул, что Россия неоднократно призывала Европу сохранить существующие отношения в энергетической сфере.

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