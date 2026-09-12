Принц ОАЭ пришел на встречу с Путиным в сандалиях

В Нью-Дели, где сейчас проходит саммит БРИКС, наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян явился на встречу с президентом России Владимиром Путиным в сандалиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым