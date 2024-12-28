За что в СССР сажали в тюрьму, а сейчас это вполне можно творить безнаказанно

почему же нынче вчерашние парт и комсомольские работники крестами обвешались и косят под верующих? Причину идеологической деградации в постсталинском СССР, в КПРФ никто не пытался исследовать. При том, что корни сегодняшнего беспредела власти в брежневской эпохе.

Дмитрий Бакланов

За статью о тунеядстве диаспоры думу порвут. 2,3,4 - это разные виды бизнеса сейчас,зачастую с уклонением от уплаты налогов. С опозданием автор передернул, статья до полугода исправительно-трудовых работ, а не лагерей. Нетрудовые доходы тогда, сейчас это занятия со злостным уклонением от налогов, тоже под статью можно попасть. Изготовление паленки и сейчас преследуется. А статью за мужеложество нужно возрождать.