☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina S
    Красивым языком написана статья. Скорее бы на таком языке вновь стали говорить по радио и телевидению - в эфире! Русс...Русская культура ...
  • ММ
    Современные сказки от Маши и медведя и Трёх богатырей до Последнего богатыря, чем не шедевры? Та же Маша взяла абсолю...Русская культура ...
  • Семен Демин
    Природу не обманешь.Русская культура ...

За что в СССР сажали в тюрьму, а сейчас это вполне можно творить безнаказанно

За что в СССР сажали в тюрьму, а сейчас это вполне можно творить безнаказанно

В СССР целый ряд уважаемый людей, что ныне живут и спокойно богатеют, неминуемо присели бы на долгосрок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Маркитанов
почему же нынче вчерашние парт и комсомольские работники крестами обвешались и косят под верующих? Причину идеологической деградации в постсталинском СССР, в КПРФ никто не пытался исследовать. При том, что корни сегодняшнего беспредела власти в брежневской эпохе.
Ответить
17 час.
Андрей
Из всего перечисленного я бы только 121 статью оставил!
Ответить
17 час.
Дмитрий Бакланов
За статью о тунеядстве диаспоры думу порвут. 2,3,4 - это разные виды бизнеса сейчас,зачастую с уклонением от уплаты налогов. С опозданием  автор передернул, статья до полугода исправительно-трудовых работ, а не лагерей. Нетрудовые доходы тогда, сейчас это занятия со злостным уклонением от налогов, тоже под статью можно попасть. Изготовление паленки и сейчас преследуется. А статью за мужеложество нужно возрождать.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх