Учитель из Жердевского округа вошёл в двадцатку лучших педагогов России

Фото: министерство образования и науки Тамбовской области Читайте также: После трёх месяцев залития канализацией КНС у Студенца начали реконструировать Шесть лет обещаний: вторую набережную в тамбовском Заречье пока строить не будут Росприроднадзор нашёл нарушения на тамбовском «Завкоме» Николай Стопневич прошёл первый тур конкурса «Учитель года России» и продолжит борьбу за победу.