"ВЫ ЗАЧЕМ ДЕТЕЙ ЛАПАЕТЕ!": ДВЕ ЖЕНЩИНЫ СПАСЛИ ДЕВОЧЕК ОТ МИГРАНТА-ИЗВРАЩЕНЦА В Краснодарском крае две женщины спасли двух малолетних девочек от мигранта-извращенца.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 04.09.2023
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Не радует всё это.
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10 час.
Модест
Последние оксанки в евробордели убегут, останутся только старухи.
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6 час.
карла карлова
Такое впечатление,что власть и МИД России не работают для защиты страны от мигрантов.Давно пора избавляться от них,это понимает все население России,только власть бездействует и это приведет к тяжелым последствиям .
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4 час.
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