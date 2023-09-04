БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • татьяна кирк
    Ох, дорогой автор, ваши бы слова, да Богу в уши !МНЕНИЕ РУССКИХ ПА...
  • Caltar
    Многое написано правильно,но в конце полная хрень! Не браки надо запрещать,если про это,а рожать таких как вы.  Кстат...МНЕНИЕ РУССКИХ ПА...
  • Сергей Сарматов
    Ты дебил что ли ?МНЕНИЕ РУССКИХ ПА...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 04.09.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 04.09.2023

"ВЫ ЗАЧЕМ ДЕТЕЙ ЛАПАЕТЕ!": ДВЕ ЖЕНЩИНЫ СПАСЛИ ДЕВОЧЕК ОТ МИГРАНТА-ИЗВРАЩЕНЦА В Краснодарском крае две женщины спасли двух малолетних девочек от мигранта-извращенца.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Не радует всё это.
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10 час.
Модест
Последние оксанки в евробордели убегут, останутся только старухи.
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6 час.
карла карлова
Такое впечатление,что власть и МИД России не работают для защиты страны от мигрантов.Давно пора избавляться от них,это понимает все население России,только власть бездействует и это приведет к тяжелым последствиям .
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4 час.

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