Стэнфордские исследователи успешно протестировали первую в истории автономную систему навигации роя спутников

Команда исследователей из Лаборатории космических сближений Стэнфордского университета совершила прорыв в области распределённой автономности в космосе, успешно проведя первое испытание на орбите прототипа системы, способной управлять роем спутников, используя только визуальную информацию, передаваемую по беспроводной сети.
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