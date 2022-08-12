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Эксперт назвала способ вернуть "съеденные" банкоматом деньги

Эксперт назвала способ вернуть "съеденные" банкоматом деньги

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что неисправность банкомата при совершении операций может привести к тому, что машина не будет способна выдать деньги при списании, или зачислении их на счет.

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