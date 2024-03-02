Вафли – это не только вкусное угощение к чаю, но и отличное ПП блюдо

﻿﻿Вафли – это не только прекрасное дополнение к чаю, но и отличное ПП-блюдо. Просто выбрав правильный рецепт, вафли станут идеальным завтраком или перекусом для людей, которые сидят на диете, следят за своей фигурой и предпочитают здоровый образ жизни.