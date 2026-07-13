👩⚕️ Крымские кардиохирурги освоили новую методику лечения мерцательной аритмии Лечение нарушений сердечного ритма в Крыму выходит на новый уровень.
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👩⚕️ Крымские кардиохирурги освоили новую методику лечения мерцательной аритмии Лечение нарушений сердечного ритма в Крыму выходит на новый уровень.