Обращение заместителя командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерала армии Сергея Суровикина к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» .
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