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РБК: Минтруд РФ предложил облегчить получение пенсий для военных и добровольцев

РБК: Минтруд РФ предложил облегчить получение пенсий для военных и добровольцев

Министерство труда и социальной защиты России предложило ряд корректировок законодательства в части сроков назначения, правил выплаты и наследования пенсий военнослужащих, а именно облегчить получение пенсий для военных и добровольцев.

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