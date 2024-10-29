РБК: Минтруд РФ предложил облегчить получение пенсий для военных и добровольцев

Министерство труда и социальной защиты России предложило ряд корректировок законодательства в части сроков назначения, правил выплаты и наследования пенсий военнослужащих, а именно облегчить получение пенсий для военных и добровольцев.
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