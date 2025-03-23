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Черданцев про уайлд-кард для России на ЧМ-2026: «Это был бы крутой прецедент, как участие Дании на Евро-92. Канада будет против, но кто ее спросит»

Ранее журналист LateralWeb Науэль Ланзон предположил, что ФИФА и ее глава Джанни Инфантино начали процесс возвращения сборной России на международную арену.

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