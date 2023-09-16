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Мбаппе (91) – сильнейший игрок Лиги 1 в FC 24, в топ-10 только два футболиста не из «ПСЖ»

Мбаппе (91) – сильнейший игрок Лиги 1 в FC 24, в топ-10 только два футболиста не из «ПСЖ»

Килиан Мбаппе стал единоличным лидером по рейтингу среди футболистов Лиги 1 в FC 24. Француз получит 91 рейтинга, второе и третье место разделили Маркиньос и Джанлуиджи Доннарумма, имеющие 87 рейтинга.

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