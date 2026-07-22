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Россиянин потерял память после тяжелого отравления уличной едой на отдыхе в Таиланде

Россиянин потерял память после тяжелого отравления уличной едой на отдыхе в Таиланде

Отдых на острове Самуй в Таиланде закончился тяжелыми последствиями для российского туриста. После сильного пищевого отравления мужчина пережил остановку сердца, а затем столкнулся с полной потерей памяти.

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