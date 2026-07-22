Россиянин потерял память после тяжелого отравления уличной едой на отдыхе в Таиланде

Отдых на острове Самуй в Таиланде закончился тяжелыми последствиями для российского туриста. После сильного пищевого отравления мужчина пережил остановку сердца, а затем столкнулся с полной потерей памяти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии