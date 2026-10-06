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На Алтайский край надвигается непогода с мокрым снегом и сильным ветром

На Алтайский край надвигается непогода с мокрым снегом и сильным ветром

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды, которая будет длиться до конца дня 6 октября и в первой половине ночи 7 октября.

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