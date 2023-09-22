Военное обозрение

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ВС Азербайджана в начале военной операции первым делом уничтожили РЭБ Нагорного Карабаха

ВС Азербайджана в начале военной операции первым делом уничтожили РЭБ Нагорного Карабаха

Азербайджан празднует победу в конфликте, который продолжался более тридцати лет. Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе всего за сутки завершилась капитуляцией непризнанной республики.

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