Первый международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" стартовал в Самаре

15 марта в Самаре стартовал первый международный фестиваль оперного искусства "Славянский Дом". В рамках фестиваля звёзды оперы и лучшие творческие коллективы из России, включая ДНР и ЛНР, Республики Беларуси и Сербии представят шедевры мировой классической музыки.