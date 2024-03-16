Первый международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" стартовал в Самаре

15 марта в Самаре стартовал первый международный фестиваль оперного искусства "Славянский Дом". В рамках фестиваля звёзды оперы и лучшие творческие коллективы из России, включая ДНР и ЛНР, Республики Беларуси и Сербии представят шедевры мировой классической музыки.
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